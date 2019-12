Vasco Rossi, su Canale 5 il concerto evento ‘Vasco NonStop Live 018+019’

Fan di Vasco, avete un impegno stasera. Alle 21:40, su Canale 5, andrà infatti in onda il film documentario che racconta le ultime date del tour del rocker di Zocca: Vasco NonStop Live 018+019. Il documentario era stato proiettato in alcuni cinema italiani a novembre e racconta gli ultimi due anni di Vasco, impegnato in un tour che ha fatto registrare, tra gli altri, sei sold out a San Siro.

A pochi settimane di distanza dall’uscita del nuovo singolo Se ti potessi dire e dopo l’annuncio del suo festival a Imola, Vasco Rossi ha inoltre confermato che la prossima estate suonerà al Circo Massimo di Roma.