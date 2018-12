Vasco Rossi sbarca con il tour in Sardegna

Vasco Non Stop Live, il nuovo tour di Vasco Rossi, farà tappa in Sardegna a Cagliari Fiera con due grandiosi concerti, il 18 e 19 giugno. Quattro giorni di traghetti per una scommessa vinta: riuscire a trasportare la gigantesca produzione da stadi, 50 bilici con tonnellate e tonnellate di ferro solo per il palco.

I biglietti per i due concerti saranno in prevendita anticipata in esclusiva per il Blasco Fanclub a partire dalle ore 10.00 di givedì 20 dicembre (per 26 ore). La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 13.00 di venerdì 21 su vascononstop.vivaticket.it.

Cagliari si aggiunge così a Milano per le due esclusive destinazioni del 2019: il record a San Siro con sei date e alla Fiera di Cagliari per 2 concerti. Su Milano l’attesa è altissima con un sold out totale all’orizzonte dati gli oltre oltre 300.000 biglietti polverizzati.

Qui sotto trovate tutte le date previste per il 2019:

MILANO STADIO SAN SIRO 01 GIUGNO

MILANO STADIO SAN SIRO 02 GIUGNO

MILANO STADIO SAN SIRO 06 GIUGNO

MILANO STADIO SAN SIRO 07 GIUGNO

MILANO STADIO SAN SIRO 11 GIUGNO

MILANO STADIO SAN SIRO 12 GIUGNO

CAGLIARI FIERA 18 GIUGNO

CAGLIARI FIERA 19 GIUGNO