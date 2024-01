Vasco Rossi: «Mi sono svegliato codardo, venduto, finto ribelle, ignorante, azionista di Pfizer»

«Questa mattina mi sono svegliato “Zio nista”». Prova a riderci su Vasco Rossi dopo che un suo post pubblicato nel giorno della Memoria ha scatenato parte dei suoi fan. Il rocker si era preso un momento per ricordare su Facebook le atrocità dei campi di concentramento condividendo un estratto del film oscar di Roberto Benigni La vita è bella con la caption: «Questo non è un luogo per discutere… O per fare analisi dietro una tastiera… O da bar sport…Solo un momento per ricordare… Un orrore inimmaginabile… successo nel nostro paese che non può e non deve essere dimenticato e neppure paragonato!! Anche perché un male +1 altro male non fa un bene». Le reazioni però di parte della sua fanbase non sono state quelle aspettate.

Gli attacchi contro il Blasco sono continuati in questi giorni tanto che il rocker nella giornata di ieri si è trovato costretto a postare nuovamente un suo pensiero a riguardo: «Sono stato attaccato da migliaia di “free Palestine” per un post in ricordo di oltre 10 milioni di ebrei torturati e uccisi dai nazifascisti in Italia e in tutta l’Europa. Sono sempre convinto di quello che ho scritto ma oggi mi rendo conto che NON devo rispondere alle provocazioni. Adesso lo so! I terroristi, il Covid e gli estremisti hanno tirato fuori il peggio da noi. Farò tesoro di questa esperienza. Ho ancora molta strada da fare».

Pensate finisca qui? Non ancora. Stamattina infatti Vasco si è tolto gli ultimi sassolini dalla scarpa mettendo in ordine i vari insulti e le varie accuse ricevute, ridendoci su: «Questa mattina mi sono svegliato “Zio nista”, insensibile ai genocidi, rivoluzionario codardo da palcoscenico, venduto, vile voltagabbana, finto ribelle, solito drogato di merda cacasotto, vecchio rincoglionito, ignorante, azionista di Pfizer, massone e “pedo satanista”! Quest’ultima mi mancava».