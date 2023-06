Vasco Rossi: «I politici raccontano stronzate, l’Italia non conta niente nel mondo»

Dopo il concerto per il fan club e la data zero a Rimini, è partito ieri sera dallo Stadio Dall’Ara di Bologna il tour di Vasco Rossi. In Romagna il rocker aveva detto sul palco che «Meloni, Berlusconi, Salvini sono favole» e che «anche i comunisti e i Cinque Stelle sono favole». Prima del concerto di ieri sera, i giornalisti invitati gli hanno chiesto della politica e a quanto pare lui non s’è tirato indietro.

«Apro i concerti di quest’anno con Dillo alla luna: dico ai fan di guardare in faccia la realtà: i politici, tutti, ci raccontano le favole e ci dicono che va tutto bene perché pensano solo al consenso. Non fanno l’interesse del Paese», ha detto, come riporta Il Messaggero. La scopo della musica è «commuovere, coinvolgere, provocare e io resto un provocatore che mantiene le coscienze sveglie». È stata citata anche la segretaria del PD: «Se vado anch’io dall’armocromista come Elly Schlein? No, io mi faccio vestire dalla mia Laura», ovevro la moglie.

Sempre a proposito di politici: «Li boccio tutti tranne Pannella, ma ahinoi lui non c’è più», riporta Il Corriere della Sera. «Si sentono gran bei discorsi, ma non sento mai decisioni su questioni reali. Della distinzione fra destra e sinistra non me ne frega un cazzo. C’è anche una narrazione di grandeur dell’Italia che però non vedo nella realtà. L’Italia non conta niente nel mondo. Cara grazia se siamo in Europa…».

Come dice spesso prima di un tour, «forse me la godo per l’ultima volta. Non ho intenzione di ritirarmi, ma a 71 anni oggi ci sei e domani non ci sei più».

Sui progetti per il futuro: «Vorrei fare come Springsteen, molte date per pochi (ne aveva parlato nella nostra intervista, ndr). Ma vorrei pure prenotare San Siro per un mese intero, l’anno prossimo. Quest’anno c’erano troppe superstar». In arrivo una nuova canzone, forse in autunno: «Non so quando ma uscirà. Per un album invece non so. Le case discografiche non sono più interessate ai dischi».

La scaletta del concerto:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Medley: Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara