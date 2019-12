Vasco Rossi, i particolari del cofanetto ‘Vasco Non Stop Live’

Come riportato da Rolling, uscirà venerdì 6 dicembre il doppio album di Vasco Rossi Vasco Non Stop Live. Il disco dal vivo conterrà 29 canzoni tratte dai sei concerti tenuti allo stadio San Siro di Milano nel 2019, più Se ti potessi dire, l’inedito pubblicato in ottobre.

Il disco uscirà in tre versioni: box standard 2 CD + 2 DVD + BluRay; box superdeluxe 2 CD + 3 DVD + 2 BluRay + 45 giri e libro fotografico; box superdeluxe in vinile 4 LP + 45 giri.

Qui sotto la track list dell’edizione superdeluxe, che comprende anche il video e il backstage di Se ti potessi dire, e la foto del cofanetto pubblicate da Amazon.

Disco: 1

1. Intro 2019

2. Qui Si Fa la Storia

3. Mi Si Escludeva

4. Buoni O Cattivi

5. La Verità

6. Quante Volte

7. Cosa Succede in Città

8. Cosa Vuoi Da Me

9. Vivere O Niente

10. Fegato, Fegato Spappolato

11. Asilo “Republic”

12. La Fine Del Millennio

13. Portatemi Dio

14. Gli Spari Sopra “Celebrate”

15. C’è Chi Dice No

16. Se è Vero O No

17. Io No

Disco: 2

1. Domenica Lunatica

2. Ti Taglio la Gola – Rewind

3. Vivere

4. La Nostra Relazione

5. Tango… (Della Gelosia)

6. Senza Parole

7. Sally

8. Siamo Solo Noi

9. Vita Spericolata

10. Canzone – Albachiara

11. Se Ti Potessi Dire

Disco: 3

1. Intro 2019

2. Qui Si Fa la Storia

3. Mi Si Escludeva

4. Buoni O Cattivi

5. La Verità

6. Quante Volte

7. Cosa Succede in Città

8. Cosa Vuoi Da Me

9. Vivere O Niente

10. Fegato, Fegato Spappolato

11. Asilo “Republic”

12. La Fine Del Millennio

13. Portatemi Dio

14. Gli Spari Sopra “Celebrate”

15. C’è Chi Dice No

16. Se è Vero O No

17. Io No

Disco: 4

1. Domenica Lunatica

2. Ti Taglio la Gola – Rewind

3. Vivere

4. La Nostra Relazione

5. Tango… (Della Gelosia)

6. Senza Parole

7. Sally

8. Siamo Solo Noi

9. Vita Spericolata

10. Canzone – Albachiara

11. Se Ti Potessi Dire / Extra: Video Se Ti Potessi Dire e Backstage Video

Disco: 5

1. Intro 2019

2. Qui Si Fa la Storia

3. Mi Si Escludeva

4. Buoni O Cattivi

5. La Verità

6. Quante Volte

7. Cosa Succede in Città

8. Cosa Vuoi Da Me

9. Vivere O Niente

10. Fegato, Fegato Spappolato

11. Asilo “Republic”

12. La Fine Del Millennio

13. Portatemi Dio

14. Gli Spari Sopra “Celebrate”

15. C’è Chi Dice No

16. Se è Vero O No

17. Io No

18. Domenica Lunatica

19. Ti Taglio la Gola – Rewind

20. Vivere

21. La Nostra Relazione

22. Tango… (Della Gelosia)

23. Senza Parole

24. Sally

25. Siamo Solo Noi

26. Vita Spericolata

27. Canzone – Albachiara

28. Se Ti Potessi Dire / Extra: Video Se Ti Potessi Dire E Backstage Video

Disco: 6

1. Vasco Nonstop Live 018+019 (Film)

Disco: 7

1. Vasco Nonstop Live 018+019 (Film)

Disco: 8

1. Se Ti Potessi Dire

2. La Verità