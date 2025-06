Vasco Rossi ha annunciato le date del tour del 2026

Vasco Rossi ha annunciato le date del tour 2026. Ovviamente negli stadi. Mentre è in corso il tour di quest’anno che finirà per attirare 600 mila persone, sono state comunicate le dieci date che l’anno prossimo terrà in cinque città.

È come se il tour iniziato nel 2024, l’anno dei sette concerti a San Siro, sia proseguito quest’anno, stessa band, stesso palco, città diverse. Altre città ancora saranno toccate nel 2026. È come se fosse un’unica grande tournée estiva spalmata su diversi anni.

Ecco le date di Vasco Live 2026, che toccherà anche la Sardegna: 5 e 6 giugno Ferrara (Parco Urbano G. Bassani), 12 e 13 giugno Olbia (Arena), 18 e 19 giugno Bari (Stadio San Nicola), 23 e 24 giugno Ancona (Stadio Del Conero), 28 e 29 giugno Udine (Bluenergy Stadium).

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12 di lunedì 7 luglio. I titolari di Mastercard potranno comprarli dalle 12 di mercoledì 9 luglio. La vendita generale inizierà alle 13 di venerdì 11 luglio. Non sono state ancora comunicate date zero per il fan club.