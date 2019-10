Vasco Rossi: «Faremo un festival rock a Imola» 

«Non è stato facile, ma sono riuscito a convincere il mio promoter. Faremo un bel festival rock a Imola», ha detto Vasco Rossi in una Instagram story pubblicata oggi. Quindici anni dopo lo storico concerto del 2005 all’Heineken Jammin Festival, il Blasco tornerà a Imola per un evento unico: la data ufficiale non è stata ancora annunciata, ma pare che il festival del Blasco si terrà a metà luglio del prossimo anno.

«Dopo Modena Park avrei potuto non fare più niente», aveva detto Vasco del suo futuro. «Mi sento quindi libero di sperimentare, divertirmi e portare avanti il progetto VascoNoStop Live nella più totale indipendenza da vincoli di qualsiasi tipo di ordine discografico o di business. L’unica condizione è quella di divertirmi e portare un po’ di gioia con lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo». L’occasione potrebbe essere proprio il “suo” festival che, secondo un rumor raccolto dal sito Pearl Jam Online, ospiterà l’unica data italiana del prossimo tour dei Pearl Jam. La band di Eddie Vedder, gestita da Live Nation come Vasco, tornerà in Europa per presentare il nuovo album, e il festival di Imola sarebbe la location perfetta.