Vasco Rossi, ecco la scaletta del primo concerto del tour 2025

Si è tenuta ieri allo Stadio di Bibione la primissima data del tour 2025 di Vasco Rossi. È il cosiddetto soundcheck, un concerto riservato a quella che Vasco definisce «la fanbase più numerosa del mondo», ovvero i membri del Blasco Fan Club. Stasera ci sarà la data zero, sempre a Bibione. Sabato 31 il tour negli stadi prenderà il via da Torino.

La scaletta è in parte diversa da quella dell’anno scorso e si apre con una versione integrale di Vita spericolata, che nei tour precedenti veniva suonata solo in medley. Non è un caso: il tema di questo giro di concerti, come ha detto Vasco Rossi a TV Sorrisi e canzoni, è la vita: «In ogni canzone di questo tour si parla della vita, in tutte le sue accezioni, una vita vissuta intensamente, stravissuta, sognata, a tutti i costi, contro tutto. Voglio celebrare la vita perché in questo momento mi sembra giusto».

«C’è un’aria deprimente in giro, con questi imperi che si fanno la guerra, e al potere degli energumeni che hanno perso il senso della misura. Pensano solo ai soldi, si battono il petto, sembra Il pianeta delle scimmie. L’ignoranza è al potere». Vita spericolata, dice Rossi, è una risposta a tutto questo: «La vita come creazione, non distruzione e morte. La vita non è fare il bandito, portare il male al nemico, rubare la terra alla gente».

Vasco ha recuperato dal passato remoto Ed il tempo crea eroi e Valium, ieri si sono sentite anche Sono innocente ma…, Mi si escludeva, Quante volte, Vivere non è facile, Buoni o cattivi, Io perderò, E adesso che tocca a me. Non ci sono invece pezzi come “Blasco” Rossi e Asilo “republic” che aprivano i concerti del 2024. Stesso finale, ovviamente: Albachiara.

Ad accompagnare Vasco c’è la band del 2024: Vince Pastano che è anche direttore musicale e Stef Burns (chitarre), Andrea Torresani (basso), Alberto Rocchetti (tastiere), Donald Renda (batteria), Antonello D’Urso (programmazione, chitarra acustica), Roberta Montanari (cori), Andrea Ferrario (sax), Tiziano Bianchi (tromba), Roberto Solimando (trombone).

La scaletta:

Vita spericolata

Sono innocente ma…

L’uomo più semplice

Valium

Vivere

Mi si escludeva

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

La strega (La diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Una canzone per te / Va bene, va bene così

Rewind

E adesso che tocca a me

Senza parole

Sally

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara