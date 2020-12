Vasco Rossi, ecco la copertina di ‘Una canzone d’amore buttata via’

Vasco Rossi ha condiviso la copertina di Una canzone d’amore buttata via, il singolo che pubblicherà il 1° gennaio 2021, all’inizio di quello che chiama «l’anno della rinascita».

La canzone è il primo assaggio del nuovo album di Vasco che uscirà in primavera. Nei giorni scorsi, il cantante ha condiviso fotografie scattate in Piazza Maggiore a Bologna, dove ha girato col regista Pepsy Romanoff il video di Una canzone d’amore buttata via.

Qui sotto il post Instagram in cui Rossi mostra la prova di copertina del singolo arrangiato e co-prodotto da Celso Valli.