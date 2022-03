Vasco Rossi e Marracash pubblicheranno una canzone insieme

Marracash e Vasco Rossi pubblicheranno una canzone insieme. Si tratta di una nuova versione de La pioggia alla domenica, uno dei brani contenuti nell’ultimo album del rocker, Siamo qui. Il brano verrà pubblicato questo venerdì, il 25 marzo: tutti i guadagni saranno devoluti a Save the Children, che in questo periodo è impegnata ad aiutare i bambini coinvolti nella guerra in Ucraina.

«Mi piace Marracash», scrive Vasco della collaborazione, «è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore. Quando mi ha chiesto di campionare Gli Angeli per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli La pioggia alla domenica. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente».

Marra, invece, ha detto che Vasco è «uno dei più grandi poeti del ‘900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito».

A maggio il rocker porterà le canzoni di Siamo qui in un tour che toccherà le principali città italiane, tra cui Milano, Firenze, Napoli, Roma e Bari. Qui sotto trovate la lista con tutte le date. A questo link, invece, l’intervista a Vasco sul disco.

20 maggio – Trento (Trentino Musica Arena)

24 maggio – Milano (Ippodromo Milano Trenno)

28 maggio – Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari)

3 giugno – Firenze (Visarno Arena)

7 giugno – Napoli (Stadio Diego Armando Maradona)

11 e 12 giugno – Roma (Circo Massimo)

17 giugno – Messina (Stadio San Filippo)

22 giugno – Bari (Stadio San Nicola)

26 giugno – Ancona (Stadio del Conero)

30 giugno – Torino (Stadio Olimpico)