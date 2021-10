Vasco Rossi e il suo alter ego femminile: guarda il video di ‘Siamo qui’

È uscito il video di Siamo qui, title track e secondo singolo tratto dall’omonimo album che Vasco Rossi pubblicherà il 12 novembre. Girato a Spinazzola, in Puglia e diretto da Pepsy Romanoff, da tempo il regista di fiducia di Vasco, ha come protagonista femminile l’attrice Alice Pagani, la Ludovica di Baby (qui la nostra intervista).

Pagani interpreta una sorta di alter ego femminile del cantante. «Attraverso simboli, gesti e atmosfere e, soprattutto, le espressioni del volto, rappresenta la notte, la parte oscura e onirica», si legge nel profilo Instagram di Vasco.

Vasco Rossi ha definito Siamo qui una canzone d’amore per la condizione umana. «Abbiamo dimenticato quello che siamo, pensiamo di essere quello che abbiamo. Siamo soverchiati dalla tecnica che non è più al servizio dell’uomo, ma di se stessa. Viviamo in una società pensata per il profitto e non per l’esistenza umana o il benessere delle persone. Vali finché sei utile».

«Nel testo c’è una frase sarcastica sul pianto: l’uomo ha solo il potere di piangere o di ridere, il potere di esistere non ce l’ha. Per questo dico che siamo poveri eroi ad affrontare questa vita in cui siamo dipendenti da tutto, in cui abbiamo bisogno di tutto, in cui siamo disposti a tutto».