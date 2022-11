Vasco Rossi domina la classifica dei concerti con più spettatori del 2022 in Italia

Il concerto che in Italia ha totalizzato il maggior numero di spettatori tra gennaio e settembre 2022 è quello di Vasco Rossi alla Trentino Music Arena del 20 maggio che abbiamo raccontato qui: 111.881 ingressi. Al secondo posto c’è Ligabue il 4 giugno all’Arena Campovolo (qui il nostro report) con 104.328 ingressi. Segue il concertone di beneficenza “Una, nessuna, centomila” dell’11 giugno con 96.735 spettatori. Nella top 10 (la trovate sotto) ci sono cinque concerti di Vasco (tra cui i due al Circo Massimo documentati da un film e da un live che uscirà domani) e solo uno di un artista internazionale, gli Imagine Dragons.

Sono i dati presentati ieri da Siae alla Milano Music Week nel panel “Dove va lo spettacolo: i dati dei live 2022”. E sono dati significativi giacché i concerti che attirano grandi masse di pubblico si svolgono per lo più tra primavera ed estate.

Nei primi nove mesi dall’anno nell’ambito della sola musica pop, senza tenere conto di classica e jazz, si sono contati 12.511 spettacoli, con 11.294.255 ingressi, una spesa totale al botteghino di quasi 427 milioni e un prezzo medio di 38 euro. Nei primi nove mesi del 2022, il totale di spettatori è cresciuto del 37% rispetto al 2019. A fronte di un numero di spettacoli più basso rispetto al 2019 di circa 1000 unità, sono aumentati ingressi, spesa al botteghino e prezzo medio, che era di 35 euro.

«Le prime elaborazioni dei dati SIAE per il 2022 confermano una significativa ripresa soprattutto nel settore dei concerti», ha detto il Direttore Generale Siae Gaetano Blandini. «Sono segnali positivi che fanno ben sperare ma per completare la traversata del deserto è necessario ancora l’aiuto dello Stato con interventi mirati, incentivi fiscali e altre misure che diano la possibilità alle imprese di investire sulla tecnologia e sulla sicurezza per superare le sfide del futuro».

Ecco la top 10 dei concerti pop in Italia tra gennaio-settembre 2022:

1 Vasco Rossi 20 maggio Trentino Music Arena (TN) 111.881 ingressi

2 Ligabue 4 giugno Arena Campovolo (RE) 104.328

3 Una, nessuna, centomila 11 giugno Arena Campovolo (RE) 96.735

4 Vasco Rossi 24 maggio Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (BO) 82.297

5 Vasco Rossi 28 maggio Ippodromo Trenno La Maura (MI) 81.987

6 Ultimo 17 luglio Circo Massimo (RM) 70.151

7 Måneskin 9 luglio Circo Massimo (RM) 70.141

8 Vasco Rossi 11 giugno Circo Massimo (RM) 68.738

9 Vasco Rossi 12 giugno Circo Massimo (RM) 68.303

10 Imagine Dragons 11 giugno Ippodromo Trenno La Maura (MI) 64.124