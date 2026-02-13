Vasco Rossi difende Laura Pausini: «Ha cantato l’inno alla grande. Andate a farvi fot*ere»

Non si è ancora spenta la polemica innescata dall’esibizione di Laura Pausini de Il Canto degli Italiani, più noto come Fratelli d’Italia, Inno di Mameli o Inno d’Italia, nell’ambito della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina , andata in onda in mondovisione lo scorso venerdì 6 febbraio. Una performance, dal prato dello stadio San Siro di Milano, che ha diviso l’opinione pubblica e anche molti addetti ai lavori.

La sua colpa, o per altri il suo merito? Aver cambiato l’arrangiamento della musica composta da Michele Novaro nel 1847 (il testo invece è di Goffredo Mameli) e aver aggiunto dei personali gorgeggi. I commenti sui social, a una settimana di distanza, non si contano. E passano da quelli entusiastici: “Interpretazione spettacolare”, “tutti con la mano sul cuore” o addirittura “si è mangiata Mariah Carey” (altra ospite musicale della Cerimonia). Ai più impietosi: “Versione disneyana di Mameli”, “ha preso qualche stecca?”, fino allo sberleffo: “Ha quella rara capacità che appartiene solo a lei di rovinare ogni cover e di far sembrare La solitudine anche l’Inno d’Italia”.

Oggi, però, in sua difesa è sceso in campo Vasco Rossi. Il rocker di Zocca, in una storia Instagram, ha difeso la cantante di Solarolo e mandato un messaggio a tutti quelli che la criticano: “Aggiungo che la Pausini ha cantato l’Inno Nazionale in modo impeccabile. Con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento e che una artista internazionale come lei, aveva il diritto e il dovere di fare. E andati tutti a farvi fottere!!”.