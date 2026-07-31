Vasco Rossi cittadino onorario di Rimini, ma il Consiglio si spacca

Vasco Rossi diventerà cittadino onorario di Rimini, la città che da anni considera la sua seconda casa e dove ha scelto di trascorrere gran parte delle vacanze. Ma il conferimento dell’onorificenza, approvato dal Consiglio comunale a due mesi dal doppio concerto allo stadio Romeo Neri, si è trasformato in un caso politico.

La proposta, presentata dalla consigliera di minoranza ed ex vicesindaca Gloria Lisi, è passata tra le polemiche. La Lega ha espresso voto contrario, sostenendo che la cittadinanza onoraria dovrebbe essere riservata a figure che si sono distinte «per valori e dedizione», mentre i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno abbandonato l’aula prima della votazione, contestando le modalità con cui si è arrivati al voto.

Le tensioni, però, hanno attraversato anche la maggioranza. Pur condividendo il riconoscimento al rocker, il Partito Democratico avrebbe preferito rinviare la discussione per cercare un’approvazione unanime, come da tradizione per questo tipo di onorificenze. Una richiesta che non è stata accolta, spingendo alcuni esponenti dem a definire una «forzatura» l’iter seguito. Anche l’assessore Francesco Bragagni ha espresso rammarico per la mancanza di un voto condiviso, ricordando che in passato il conferimento della cittadinanza onoraria era sempre stato approvato all’unanimità.