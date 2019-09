Vasco Rossi attacca il senatore Paragone del M5S: «Giù le mani dalle mie canzoni»

Per rendere la sua video-dichiarazione di voto sulla piattaforma Russeau ancora più spettacolare, Gianluigi Paragone è andato sul sicuro: una canzone di Vasco, C’è chi dice no, perfetta per accompagnare il no del senatore grillino al governo giallorosso.

Purtroppo per Paragone – che dimostrava il suo amore per il rock già quando presentava il talk La Gabbia, dove spesso suonava dei surreali editoriali-rock con la sua band, gli SKASSAKASTA – Vasco non l’ha presa bene e si è sfogato sui social. “C’è chi dice no lo dico io: i politici devono mettere giù le mani dalle mie canzoni! Che imparino a usare parole originali loro e a non strumentalizzare la musica. C’è chi usa le mie canzoni per le sue campagne politiche e di opinione”, ha scritto su Instagram.

“Voglio sia chiaro che io non autorizzo nessuno a farlo e per quello che mi è possibile cerco di impedirlo! Tanto meno si può pensare che io sia d’accordo con le opinioni di chi usa la mia musica per chiarire le sue idee confuse”.