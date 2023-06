Vasco Rossi, arriva la docuserie Netflix ‘Il supervissuto’: il teaser

Un docuserie Netflix su Vasco Rossi. Titolo: Il supervissuto – Voglio una vita come la mia. Il rocker lo aveva anticipato nel corso di uno dei suoi concerti bolognesi, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale.

Girati in parte durante la pandemia, sono cinque episodi diretti dal regista di fiducia Pepsy Romanoff, che è anche co-autore con Igor Artibani e Guglielmo Ariè e che ha raccolto i racconti di una vita di Vasco seguendolo da Zocca a Los Angeles.

«Sono sopravvissuto agli anni ’70, quando c’erano le Brigate Rosse, Lotta Continua e Potere Operaio», dice Vasco nel teaser. «Io ero un indiano metropolitano, cercavo di migliorare me stesso perché era l’uomo anarchico. Poi sono sopravvissuto agli anni ’80, gli anni da bere, i più stupidi del secolo, ma anche i più belli e i più divertenti. Io sono sopravvissuto facendo del rock».

«Poi sono sopravvissuto agli anni ’90, quando ho voluto costruire una famiglia». E ancora: «Alla fine del millennio quando gli amici cominciavano a morire intorno sono andato in depressione e anche lì sono andato avanti. Sono sopravvissuto a tre malattie mortali nel 2011, quando sono andato in coma tre o quattro volte, preso per un pelo. Fino al 2020 quando è arrivata questa catastrofe mondiale. Io non sono solo un sopravvissuto, sono un supervissuto».

Ecco il teaser: