Vasco Rossi: annunciate le prime date negli stadi

Dopo aver da poco pubblicato il documentario – Il supervissuto – Vasco ha condiviso sui social la «super notizia del giorno»: i primi stadi per l’estate 2024 del Vasco Live.

Saranno contenti i milanesi (e chi abita nelle regioni limitrofe): Vasco suonerà per ben 4 volte allo Stadio San Siro. Le date: 7, 8, 11, 12 giugno. L’altro stadio è il San Nicola di Bari, dove il rocker arriverà il prossimo 25 giugno. Da come è scritto l’annuncio sembrerebbe che nuove date verranno annunciate presto.

Per i concerti di Milano e Bari i biglietti saranno disponibili il 4 ottobre dalle ore 12 per il Blasco Fan Club, il 5 alle 12 per gli utenti iscritti a My Live Nation e il 6 in vendita libera su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.