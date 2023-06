Vasco Rossi a Rimini: «Meloni, Berlusconi, Salvini? Sono favole»

Dopo aver cantato Romagna mia nella prima esibizione pubblica di prova del tour estivo, ieri sera Vasco Rossi ha portato a termine la tanto attesa data zero allo Stadio Romeo Neri di Rimini.

Un live generosissimo, che ha superato abbondantemente le due ore e ha ripercorso l’intera carriera del rocker di Zocca, che per l’occasione ha scelto di riportare in scaletta brani che non eseguiva da tempo. Ad esempio, come anticipato giovedì durante le prove generali per i fan iscritti al suo fan club ufficiale, ha aperto il concerto con Dillo alla luna, che non cantava dal vivo da più di dieci anni.

A sorpresa, Vasco ha scelto di suonare anche T’immagini, un brano che mancava in scaletta dal 2009. Con l’occasione, il cantautore ha scelto di rispolverare la sua verve più provocatoria e politica: «Meloni, Berlusconi, Salvini? Sono favole», ha detto. Poi subito dopo ha aggiunto: «Ma anche i comunisti e i Cinque Stelle sono favole».

Tra le altre sorprese, Ogni volta (che non suonava dal Modena Park nel 2017) e Domani sì, adesso no (che è tornato a cantare in concerto dopo ben trent’anni).

Alla fine dell’esibizione, Vasco ha ribadito la propria solidarietà alle vittime delle alluvioni in Emilia Romagna: «Sono qui per portare un po’ di gioia, solidarietà ed energia all’Emilia Romagna ferita, terra straordinaria di gente fiera e orgogliosa che non molla mai, siete fantastici, ce la farete tutti. Forza Romagna!», ha detto ai 30mila del Romeo Neri.

Qui la scaletta del concerto:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Encore:

Romagna mia

Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara