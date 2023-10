Vasco: nuove date negli stadi per il 2024

Storie

Tra i fan che vanno al mare a caccia di selfie con Vasco

Ogni giorno a Castellaneta Marina una «muraglia pugliese» (copyright Rossi) aspetta Vasco sulla battigia in costume e infradito. Un’ora e mezza di attesa sotto il sole fra sosia, canzoni e binocoli per l’avvistamento della star. Il rito dell’autografo non va in vacanza ed è regolato da precisi Komandamenti