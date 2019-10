‘Vasco Non Stop Live’ diventa un film

L’ultimo tour di Vasco diventa un film. Ad annunciarlo lo stesso cantautore, su Instagram. «Eccolo qui, in anteprima only for you…» scrive nelle stories del suo profilo. La regia del lungometraggio è stata affidata a Pepsy Romanoff. Ancora nessuna data d’uscita, ma Vasco scrive che lo potremo vedere fra qualche mese in tutti gli schermi del mondo.

Il Vasco Non Stop Live ha toccato Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina, Milano e a Cagliari. Qui il nostro racconto del live in attesa del nuovo singolo, in uscita il 25 ottobre.