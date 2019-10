Vasco, in anteprima il video del nuovo singolo ‘Se ti potessi dire’

Tramite i propri canali social, Vasco Rossi ha diffuso un’anteprima del video realizzato per il nuovo singolo, intitolato Se ti potessi dire. Il brano, in uscita il 25 ottobre, in una story di Instagram è stato definito dallo stesso Vasco “la mia nuova ultima canzone” e potrebbe dunque rappresentare la chiusura di una carriera leggendaria, ma con il Blasco il condizionale è sempre d’obbligo.

Intanto, negli scorsi giorni, Vasco ha comunicato di essere al lavoro per realizzare a Imola “lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo“. Attualmente le uniche fonti sono le stories del rocker di Zocca ma, stando alle prime indiscrezioni, i Pearl Jam potrebbero essere tra gli artisti in line up.