Vasco ha precisato che non ha nessuna intenzione di ritirarsi

“Ho letto sui giornali che Vasco Rossi annuncia il suo ritiro: naturalmente, come sempre qualcuno ha frainteso”, ha spiegato Vasco in un video su Instagram: “Non ho nessuna intenzione di ritirarmi… se non ritirarmi ogni tanto qui, al fresco nel bosco”.

La puntualizzazione riguarda un passaggio del libro Vasco Non Stop – Le mie emozioni da Modena a qui, scritto dal rocker di Zocca con la collaborazione di Michele Monina.

Oggi ho cambiato vita e abitudini. Mi piace guardarmi intorno e avere cura di me. Non dedico più tutte le mie energie a scrivere canzoni. Per questo ogni volta dico: «Questa è la mia ultima canzone», perché se poi non ne vengono più, amen, ne ho già scritte tante. Ho già dato. Naturalmente non sarà così, ma la prossima canzone che uscirà in autunno potrebbe essere davvero l’ultima. È infatti il riassunto della mia vita, una sintesi. Anche una confessione (…). E un decalogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui. Insomma una canzone definitiva. Il mio popolo la apprezzerà molto. E dopo chi vivrà vedrà.

Le parole erano state interpretate da alcune testate come un possibile annuncio di un prossimo ritiro dalle scene, ma Vasco ha voluto fare chiarezza.