Vasco Brondi, in esclusiva le foto del backstage di ‘Chitarra nera’ con Elio Germano

In esclusiva per Rolling Stone la gallery con le foto backstage dal video di 'Chitarra nera', nuovo singolo di Vasco Brondi con Elio Germano protagonista per la regia di Daniele Vicari. Il brano farà parte del nuovo disco di Brondi, 'Paesaggio dopo la battaglia', suo primo album dopo la conclusione del progetto Le Luci Della Centrale Elettrica, in uscita il prossimo 7 maggio. Il videoclip ufficiale sarà trasmesso stasera, 6 aprile, alle ore 21.00 con una live première sul sito ufficiale del cantautore.