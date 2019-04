Vampire Weekend, ascolta le nuove canzoni ‘This Life’ e ‘Unbearably White’

I Vampire Weekend hanno pubblicato a sorpresa due nuove canzoni, This Life e Unbearably White, ultime anticipazioni del nuovo album, Father of the Bride, in uscita il 3 marzo per Columbia Records.

This Life è incentrata su una melodia solare, con i riff marchio di fabbrica del frontman Ezra Koening che duetta con Jake Longstreth – fratello di Dave Longstreth dei Dirty Projectors, collaboratore di Koening per lo show radiofonico di Beats 1 Time Crisis – e condivide il microfono con Danielle Haim. Unbearably White, invece, è sempre costruita sui riff ma la melodia è più oscura rispetto all’altro brano. La canzone è stata prodotta da Kening con BloodPop e il collaboratore storico Ariel Rechtshaid.

This Life e Unbearably White sono gli ultimi due brani pubblicati dai Vampire Weekend dopo Big Blue, 2021, Sunflower (realizzata con Steve Lacey) e Harmony Hall. Father of the Bride siglerà il ritorno della band dopo sei anni, con l’ultimo album Modern Vampires of the City uscito nel 2016. Il prossimo 6 giugno partirà il tour, con il primo concerto fissato a Toronto.