Uscirà un documentario sui Red Hot Chili Peppers, ma non sarà sui Red Hot Chili Peppers

Non è stato un dietro-front, ma una rettifica. Nella giornata di ieri, ha cominciato a circolare la notizia dell’annuncio di un nuovo documentario, prodotto da Asta Entertainment, Submarine Entertainment e Polygram Entertainment, e in arrivo su Netflix, sulla storia dei Red Hot Chili Peppers. Così riportava un’esclusiva di Variety, scrivendo che la data d’uscita sarebbe fissata al 20 marzo. Ma, poco dopo, a correggere il tutto sono stati proprio i membri della band, che hanno preso le distanze dal progetto, diretto da Ben Feldman (al suo esordio alla regia di un lungometraggio), attraverso un post Instagram.

Ma andiamo con ordine. Il film su Feldman si intitolerà The Rise of the Red Hot Chili Peppers, ed esplorerà gli anni di formazione della band, concentrandosi in modo particolare sul lascito e sull’influenza del primo chitarrista della formazione, Hillel Slovak, morto nel 1988 a soli 26 anni.

Nel documentario saranno presenti interviste con Flea e Anthony Kiedis, oltre agli interventi di altri testimoni vicini a Slovak. Obiettivo: raccontare gli inizio del gruppo e l’amicizia che li legava fin da bambini.

Poche ore dopo, però, il profilo Instagram ufficiale dei Red Hot inoltrate questo contro-comunicato: «Cari cittadini dell’universo, circa un anno fa, ci hanno chiesto di essere intervistati per un documentario su Hillel Slovak. Era uno dei membri fondatori del nostro gruppo, era un grande chitarrista, ed era un amico. Abbiamo accettato per onorare la memoria di Hillel e per l’amore e il rispetto che gli portiamo. Eppure, stanno pubblicizzando questa documentario come se fosse sui Red Hot Chili Peppers, il che è falso. Non abbiamo avuto nulla a che fare con il film, dal punto di vista creativo. Non abbiamo ancora fatto un documentario sui Red Hot Chili Peppers. Il soggetto di questo documentario Netflix è Hillel Slovak. Speriamo che possa generare interesse sul suo lavoro».

Un ripassino finale: la formazione originale del gruppo comprendeva Slovak, Kiedis, Flea e Jack Irons alla batteria. Quest’ultimo lasciò la band poco dopo la morte di Slovak.