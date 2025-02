Urban Vision Loves Rolling Stone: il programma completo di Sanremo 2025

L’evento più atteso della musica italiana è oramai le porte. Sanremo 2025 inizierà questo martedì (11 febbraio) e per cinque giorni monopolizzerà la conversazione collettiva italiana (e non). Per l’occasione Rolling Stone e Urban Vision – che ha da poco acquisito Rolling Stone Italia diventandone editore – si sposteranno per una settimana al mare, proprio nella città di Sanremo, dove all’interno della location del Lido Blue Bay daranno un’altra vita al Festival con il Urban Vision Loves Rolling Stone Village.

Un progetto che è partito nella giornata di giovedì con il lancio delle nostre 5 digital cover (potete leggerle qui) e che al Lido Blue Bay si allargherà con un programma occuperà tutte le giornate della kermesse tra interviste live (come quella di Elodie con Valeria Golino o degli altri artisti in gara), musica dal vivo (con Post Nebbia, Calibro 35, Fast Animals & Slow Kids, Open Machine), feste (il Futures Party con Boss Doms), un contest di freestyle con Tedua, dj set e podcast (i seguitissimi Tintoria, qui in versione Sanremo Edition, e Viva El Fútbol, in una speciale puntata inedita).

Qui di seguito tutte le attività di Urban Vision Loves Rolling Stone:

Urban Vision Loves Rolling Stone non sarà però un’esperienza rivolta solamente al pubblico di Sanremo, ma anche un progetto di copertura editoria e digitale continua, fatta di approfondimenti sul magazine e sui canali social di Rolling e Urban Vision, nonché sui maxi led screen della stessa Urban Vision che porteranno le principali notizie del Festival, sotto forma di breaking news da Sanremo, sulle strade di Milano, Roma e Napoli.

Inoltre il 12 febbraio, a partire dalle 22.00, si terrà un exclusive party al Teatro Centrale di Sanremo, con ospiti celebri e un super-ospite ancora top secret.