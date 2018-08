Under my ombrellone: 5 album da ascoltare ad agosto

1.

Rkomi ha fatto un disco e un libro, che descrive come un non-disco e un non-libro. Per aprirsi un po’ di più.

2.

Ariana fa le cose in grande come sempre. Singoli da superstar e una carriera sempre più in ascesa.

3.

Tra le poche leggende di Seattle che sono ancora in giro. Gli Alice in Chains stanno tornando, dark come sempre.

4.

Lo stile infinito di Dev Hynes sarà una delle uscite più attese di agosto. “Una riflessione sull’esistenza black”, dice.

5.

Potevano gli Animal Collective fare un disco normale? No, ovviamente. Preparatevi per Tangerine Reef, un progetto A/V.