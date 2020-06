Una petizione chiede di sostituire le statue confederate con quelle di Britney Spears

C’è una nuova discussione sulle statue, ma Indro Montanelli non c’entra. Siamo in USA, precisamente in Louisiana, dove alcune persone hanno dato il via a una petizione per sostituire le statue confederate con una che onorasse «un vero eroe»: Britney Spears.

E il web sta prendendo l’ipotesi in maniera decisamente seria: più di 25.000 persone hanno firmato, e i numeri sono in crescita.

«Prima di diventare una delle popstar più importanti e influenti del mondo, Britney Spears viveva la vita in una piccola città del sud con il nome di Kentwood, Louisiana», si legge nella petizione indirizzata al governatore John Edwards e ad altri legislatori. «Si è già guadagnata la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, e ora è giunto il momento per il suo stato natale di onorarla come merita».

Nelle ultime settimane, i manifestanti di tutto il mondo hanno rovesciato statue a sfondo razziale nelle manifestazioni per la morte di George Floyd.