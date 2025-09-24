Una Nessuna Centomila: Napoli si accende contro la violenza sulle donne

Domani, giovedì 25 settembre, Piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà l’edizione 2025 di Una Nessuna Centomila. L’evento, già sold out, porta per la prima volta al Sud il concerto che unisce musica e impegno sociale contro la violenza sulle donne. Lo show sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5. Arrivato alla sua terza edizione, Una Nessuna Centomila ospiterà, tra duetti e performance inedite: Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain e Veronica Gentili, con la partecipazione amichevole di Amadeus.

L’obiettivo resta lo stesso delle precedenti edizioni: dire basta ai femminicidi e sostenere concretamente i centri antiviolenza italiani. Quest’anno, grazie al pubblico e ai partner, verranno devoluti 500.000 euro a dieci realtà sul territorio nazionale:

Associazione Centro contro la Violenza alle Donne Roberta Lanzino (Cosenza) – 50.000 €

Centro Antiviolenza Mondo Rosa (Catanzaro) – 50.000 €

Associazione Arcidonna (Napoli) – 50.000 €

G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza per le Donne (Trieste) – 50.000 €

Cooperativa Sociale Butterfly (Brescia) – 50.000 €

Associazione Donne Insieme Contro la Violenza (Milano) – 50.000 €

Associazione Io Sono Mia (Bari) – 50.000 €

Associazione Donne al Traguardo (Cagliari) – 50.000 €

Centro Antiviolenza Il Pettirosso (Ragusa) – 50.000 €

Telefono Rosa Sicilia (Catania) – 50.000 €

L’iniziativa, organizzata e prodotta da Friends & Partners, ha il sostegno della Regione Campania, della Fondazione Campania dei Festival, di SIAE, AssoConcerti e del Comune di Napoli. Tra i main partner figurano Axa Italia, Fineco e Frecciarossa, mentre Alpitour World supporta l’evento.

Accanto al concerto, la Fondazione Campania dei Festival, in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila, lancia una masterclass rivolta ad associazioni e istituzioni locali: una chiamata alle arti per mettere al centro il tema della violenza di genere.

La Fondazione Una Nessuna Centomila nasce nel 2022 da Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino. È la prima fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, con un lavoro che passa dal sostegno ai centri antiviolenza a progetti di educazione all’affettività nelle scuole, utilizzando linguaggi artistici come musica, cinema e teatro.

Le edizioni precedenti hanno già prodotto risultati concreti: nel 2022 a Campovolo furono raccolti 2 milioni di euro, distribuiti a sette centri antiviolenza; nel 2024, dalle due serate all’Arena di Verona, 900.000 euro furono destinati a 21 centri selezionati.

Quest’anno il cuore pulsante sarà Napoli. Piazza del Plebiscito diventa così il simbolo di una battaglia che non si ferma alla musica, ma che usa la musica come megafono per un messaggio urgente: non voltarsi dall’altra parte.

La locandina dell’evento: