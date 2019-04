Una nave dedicata a Vasco Rossi per i concerti in Sardegna

Dopo l’annuncio delle date in Sardegna per il tour NonStopLive2019 fissate a Cagliari Fiera per il 18 e 19 giugno, Vasco Rossi ha voluto fare le cose in grande. Infatti, per trasportare le migliaia di fan sull’isola, verrà inaugurata una nave interamente a tema Blasco, dalla livrea fino alla sala cinema che proietterà filmati dei concerti più celebri del rocker emiliano e tanto altro ancora.

La nave collegherà Genova con Porto Torres a partire dalla seconda metà di maggio e per tutta l’estate, con una tratta speciale che consentirà di partire da Genova lunedì 17 giugno e arrivare direttamente a Cagliari a bordo del traghetto, pronti per il concerto.

A partire da oggi sarà possibile acquistare i viaggi direttamente dalla landing page dedicata.