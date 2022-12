Una fiammata di chitarre metal scalderà l’inverno italiano

Anche se raramente riesce a emergere in classifica, il metal ha una delle fan-base più nutrite e affezionate che l’Italia possa vantare. Prova ne è il fatto che moltissime grandi band internazionali fanno tappa coi loro tour nel nostro Paese, e l’inverno 2022/2023 non fa assolutamente eccezione.

Il primo evento è un appuntamento doppio: direttamente dalla Norvegia due storici gruppi black metal, gli Emperor e i Mayhem, si alterneranno sul palco dell’Alcatraz di Milano il 18 dicembre. Una maratona da non perdere per gli appassionati del genere, anche grazie ai numerosi gruppi di supporto che li precederanno.

Mini-tour italiano anche per i Dream Theater, che non hanno certo bisogno di presentazioni: il loro arrivo è previsto per il gennaio 2023, più precisamente il 23 al Palapartenope di Napoli, il 24 al TuscanyHall di Firenze e il 25 al Gran Teatro Morato di Brescia.

Infine, spazio ai Bring Me The Horizon: la band simbolo del metalcore inglese avrebbe dovuto fare tappa al Lorenzini District di Milano nel 2022, ma il concerto è stato poi posticipato all’11 febbraio 2023, in una nuova e ampliata location, ovvero il Mediolanum Forum di Assago.

Dom 18/12, Milano, Emperor + Mayhem @ Alcatraz

lun 23/01/2023, Napoli, Dream Theater @ Palapartenope

mar 24/01/2023, Firenze, Dream Theater @ TuscanyHall

gio 25/01/2023, Brescia, Dream Theater @ Gran Teatro Morato

sab 11/01/2023, Milano, Bring Me The Horizon @ Mediolanum Forum