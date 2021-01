Una dj ha mixato una musica con la poesia di Amanda Gorman e il risultato è ipnotico

Poche ore dopo l’insediamento di Joe Biden, una dj della radio di Seattle KEXP ha tentato un esperimento durante il suo programma: ha sovrapposto la poesia recitata da Amanda Gorman a uno strumentale intitolato Zion dei Polyrhythmics.

La prima è la poetessa di appena 23 anni, laureata a Harvard e National Poet Youth Laureate, che ha creato sensazione recitando la sua The Hill We Climb durante la cerimonia di insediamento. I Polyrhythmics sono in gruppo progressive funk di Seattle che ha pubblicato Zion l’anno scorso. Il pezzo strumentale chiudeva l’EP Fondue Party. A mixarli ci ha pensato Cheryl Waters durante il programma The Midday Show.

«Una delle cose belle di KEXP», ha spiegato Waters a Variety «è che a programmare la musica in ogni istante c’è un essere umano e perciò possiamo rispondere in tempo reale agli avvenimenti. Non ero sicura di quel che avrei voluto passare, non sapevo quale sarebbe stato il mood giusto per la giornata, ci ho pensato a lungo. Poi mi ha ispirata il discorso, la voce potente, il peso di quelle parole. Sapevo che il pezzo dei Polyrhythmics rappresenta l’abbinamento perfetto».

Qui sotto potete ascoltare il risultato e più in basso la traccia originale.