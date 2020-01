Una copia del libro di Nick Cave ha raccolto 10mila dollari a un’asta online per l’Australia 

Un abito e una copia autografata di The Sick Bag Song, il libro di Nick Cave, sono stati venduti all’asta per raccogliere fondi per aiutare i vigili del fuoco di Victoria, impegnati a combattere gli incendi che nelle ultime settimane hanno bruciato più di 6 milioni di ettari di territorio australiano.

Gli oggetti sono stati acquistati per 10mila dollari dallo scrittore Andy Griffiths in un’asta online organizzata da autori australiani. “Sono sempre stato ispirato e ho ammirato l’arte e l’umorismo di Nick Cave”, ha detto Griffiths, “e la donazione che lui e Warren Ellis hanno annunciato negli ultimi giorni ha solo aumentato il mio interesse. Lo scheletro nel mio studio non ha vestiti, l’abito che ho acquistato gli starà benissimo”.

Thanks, Kirsten! I’ve always admired and been inspired by the art & humour of Nick Cave and his—and Warren Ellis’ 500K donation to fire relief only increases my regard. I love the book & the skeleton in my studio has no clothes — the suit will definitely suit its style.

— Andy Griffiths (@AndyGbooks) January 11, 2020