Una band newyorkese ha dedicato un brano a Cicciolina

E così, in una giornata come tante di aprile, nelle mail della redazione arriva un singolo di un quartetto newyorkese tutto al femminile dal titolo Cicciolina, dedicato al celebre personaggio interpretato da Ilona Staller. Le quattro si fanno chiamare cumgirl8 (gioco di parole tra camgirl e cum – avete bisogno della traduzione di questa parola in questo contesto? Non crediamo) o cg8 (per il pubblico più pudico) e sono attive dal 2019. Inutile dire che schiacciare play sul video è stato un gesto automatico.

Il videoclip di Cicciolina, diretto da Emmie America, vede le quattro interpretare in maniera differente quattro diverse Cicciolina, in una cornice legata al mondo del retro-gaming. Tutto è kitsch, esagerato, colorato e con un po’ di corpi seminudi al vento, proprio come vi aspettereste. Molto soft-porn anni ’70, per l’appunto.

A livello musicale invece Cicciolina è – come si poteva intendere – un brano caotico, tra electro rock e dance punk (Le Tigre, Peaches, ESG, Test Icicles) in cui spicca un passaggio in italiano dedicato direttamente a quella che viene definita la “star del porno e della pace”: “Una ministra dalla pelle di porcellana / leggeva la costituzione come una sirena / ha affrontato i fascisti con i suoi poteri / e si sono innamorati di tutti i suoi fiori / e il suo sorriso illuminava il cielo come una stella / la star del porno e della pace / e si chiamava Cicciolina”.

Sull’ex parlamentare italiana, le cumgirl8 (Lida Fox, Veronika Vilim, Chase Lombardo e Avishag Rodrigues) si sono così espresse: «Cicciolina è un’icona, pornostar e politica italiana che è stata eletta in Parlamento negli anni ’90. Si è battuta per i diritti umani e contro le armi nucleari. Cicciolina ha detto “fate l’amore e non la guerra” e ha usato il potere divino della sua femminile per ribaltare lo status quo dal didentro. Crediamo che i suoi ideali siano alla base della filosofia delle cumgirl8 che si basa su cambiamento, pace e forza nella vulnerabilità».

E infine, un augurio: «Speriamo possa apprezzare il nostro brano, l’amiamo così tanto. Cicciolina è la cumgirl numero 1». Ilona, rispondi alle ragazze, aspettano un segnale da te.