Una bambina di 2 anni ha ricevuto 2 nomination per i Grammy 2024

Avere due anni e due nomination ai Grammy. C’è chi lotta tutta una carriera per arrivarci, chi si lamenta di non venir presto in considerazione dal board dei premi musicali più prestigiosi al mondo e chi – a due anni – ha già preparato le prime righe della propria pagina Wikipedia.

La bambina prodigio è Hazel Monét, figlia della cantante Victoria Monét, che compare in Hollywood, il brano della madre con gli Earth, Wind & Fire nominato per Best Traditional R&B Song. La seconda nomination invece riguarda l’intero album di Monét Jaguar II, in lizza per Best R&B Album.

Con questa doppia candidatura Hazel stabilisce un nuovo record, diventando la più giovane di sempre ad essere in lizza per un Grammy battendo il precedente primato di sei anni. Prima di lei infatti era stata Leah Peasall delle Peasall Sisters che aveva partecipato alla colonna sonora di O Brother, Where Art Though?, pellicola dei fratelli Coen (vincendo). Ben lontana invece Blue Ivy Carter, figlia di Beyoncé e Jay-Z, che riuscì a conquistare una candidatura per Brown Skin Girl quando aveva nove anni.

Se volete sapere come la mamma Victoria ha reagito alle sette nomination conquistate, ecco il video: