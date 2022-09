Un video inedito di un concerto dei Led Zeppelin è stato pubblicato dopo 52 anni

Dopo 52 anni di attesa, un filmato dello storico concerto tenuto dai Led Zepellin all’Inglewood Forum è stato caricato su YouTube.

A riportarlo alla luce è stato Eddie Vincent, un fan della band che quel 4 settembre 1970 era riuscito ad intrufolare la sua telecamera 8mm all’interno dell’area concerti. «Nascosi la telecamera sotto la giacca, ma ai tempi i controlli non erano mai un problema», ricorda Vincent in un’intervista a Classic Rock.

Ritrovato per pure caso dopo cinquant’anni, il filmato in verità è costituito da una moltitudine di spezzoni (quella telecamera, infatti, poteva registrare solo 30 secondi per volta) che Vincent e John Water, un altro fan degli Zeppelin, hanno rimontato a partire dall’audio del bootleg Live on Blueberry Hill. Le riprese includono brani come Whole Lotta Love, Thank You e What Is And What Should Never Be. «Avevo degli ottimi posti, la prima fila dietro la band», racconta Vincent.

Vincent ha infine aggiunto: «La musica ha bisogno di essere là fuori. Ci sono molti collezionisti a cui non interessa condividere il proprio materiale, e secondo me è un peccato. La musica deve essere condivisa, ce ne è particolarmente bisogno nel pazzo mondo di oggi. E se questo filmato porterà della felicità a qualcuno, hey, significa che abbiamo fatto un buon lavoro».

Di seguito il video: