Un uomo ha costruito una chitarra dallo scheletro dello zio morto

La musica è anche follia, non ci sono dubbi. Ma di certo Prince Midnight, un ragazzo della Florida, ha decisamente superato il limite: ha infatti realizzato una chitarra con lo scheletro di suo zio morto. Ha attaccato un manico di chitarra, un pickup, le manopole del volume, un jack e le corde alla spina dorsale e alle costole del caro estinto. Quel che impressiona, oltre alla macabra idea, è che il tutto funzioni (potete vedere foto e video sul profilo Instagram del musicista). Questo, racconta Metal Sucks, è stato il suo modo per rendere omaggio a chi l’ha fatto innamorare dell’heavy metal.

Prince non è una specie di morboso feticista, ha cercato di chiarire, ma piuttosto si è descritto come una persona pratica, che ha trovato una soluzione su cosa fare con i resti di suo zio. Nel paese dello zio, nella Grecia ortodossa, è disapprovata la cremazione, per cui le ossa di Filip gli erano state inviate a Tampa ed erano in circolazione da oltre due decenni prima che lui decidesse di rendergli omaggio facendole diventare una chitarra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prince Midnight (@princemidnightx)

In origine i resti erano stati donati a un laboratorio di una scuola, ma a un certo punto l’istituto non ne ha più avuto bisogno e così sono finiti in una scatola di legno. La sua famiglia si è rifiutata di cremarlo e il nipote non voleva continuare a pagare l’affitto dello spazio del cimitero. Quindi ha preso in mano la situazione e si è inventato lo strumento: “Ho ricevuto la scatola delle ossa dalla Grecia e non sapevo cosa fare. Seppellirle? Cremarle? Metterle in soffitta? Sembravano tutti modi non degni per commemorare l’uomo che mi ha fatto scoprire l’heavy metal”, ha dichiarato. E così ha “deciso di trasformare lo zio Filip in una chitarra, il che si è rivelato impegnativo. Ho fatto molte ricerche e nessuno ne aveva mai ricavata una da uno scheletro. Ho iniziato a consultarmi con due ragazzi nella falegnameria di Dean Guitars a Tampa, ma non se la sono sentita e quindi ci ho lavorato da solo. Sono super orgoglioso del progetto e di come sia utile a onorare la sua vita e la sua influenza su di me”.