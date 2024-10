Un uomo ha comprato all’asta per 4000 dollari una chitarra firmata da Taylor Swift e l’ha distrutta

I video hanno cominciato a circolare nella serata di ieri: Stati Uniti, un uomo si avvicina a un palco per ritirare l’oggetto appena comprato all’asta, una chitarra firmata da Taylor Swift per la quale ha pagato 4000 dollari. In mano stringe un martello. Afferra la chitarra e comincia a colpirla e distruggerla tra le risate e gli applausi dei presenti, banditore d’asta compreso, che infatti lo ferma solo quando l’uomo fa per spaccare lo strumento per terra. Fatto il suo, l’acquirente si allontana gongolante.

A man destroyed a signed Taylor Swift guitar after paying $4000 at the auction pic.twitter.com/d1ExXvcYli — Dexerto (@Dexerto) September 30, 2024

L’evento si chiama Ellis County Wild Game Dinner, e si è tenuto appena fuori Dallas, in Texas, nella serata di domenica. La chitarra andata all’asta sarebbe stata una di quelle suonate dalla popstar nel corso del suo Eras Tour.

Le speculazioni si sono subito attivate: è stato un gesto politico, una risposta all’endorsement di Taylor Swift a Kamala Harris? O un occhiolino complice al recente post di Donald Trump sul suo Truth Social, «odio Taylor Swift»?

Parlando con l’organizzazione dell’evento, TMZ ha confermato che la chitarra è stata donata all’asta prima che l’artista si pronunciasse in favore dell’attuale vicepresidente degli Stati Uniti. E che, ovviamente, non è stata ceduta per essere distrutta.

La firma di Swift sullo strumento sarebbe accompagnata da un certificato di autenticità e sarebbe stata messa a disposizione dell’Ellis County Wild Game Dinner da terze parti, e non direttamente dal management dell’artista.

Non ci sono stati commenti da parte di Swift.