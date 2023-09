Un uomo è stato arrestato per per l’omicidio di Tupac, 27 anni dopo

Un uomo di Las Vegas è stato arrestato e accusato in relazione alla sparatoria che ha portato alla morte di Tupac Shakur nel 1996. Duane ‘Keffe D’ Davis è stato arrestato venerdì mattina, ufficialmente accusato di omicidio e di essere il mandante dell’operazione.

After 27 years, Duane ‘Keefe D’ Davis has officially been charged with the murder of Tupac Shakur. The investigation began in September 1996. pic.twitter.com/tEYulgCfuh — Pop Base (@PopBase) September 29, 2023

Nel mese di luglio, la polizia di Las Vegas aveva perquisito la casa di Davis.

Il mandato di perquisizione era stato senza dubbio il più grande sviluppo in un omicidio irrisolto da anni. E sebbene nel tempo anni siano emerse numerose indagini, libri e teorie di cospirazione piuttosto selvagge, la polizia sembrava aver fatto ben pochi passi avanti nella risoluzione del caso.

Davis era sicuramente presente sulla scena dal crimine, seduto sul sedile anteriore della Cadillac bianca che si avvicinò all’auto di Tupac per sparare.

Davis ha a lungo affermato di non essere stato uno degli assassini, dicendo invece che suo cugino Orlando “Baby Lane” Anderson fosse colui che ha ucciso Shakur; Anderson – che è stato nominato come principale sospettato in una causa per omicidio colposo intentata dalla madre di Tupac, Afeni Shakur – è stato ucciso due anni dopo, nel 1998, in una sparatoria legata a una gang a Compton.