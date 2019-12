Un paio di occhiali di John Lennon sono andati all’asta per oltre 150mila euro

Secondo quanto riporta NME, un paio di occhiali da sole di marca Oliver Goldsmith un tempo indossati da John Lennon sono andati all’asta per oltre 130mila sterline – più di 150mila euro. Prima di venire assassinato fuori dal suo appartamento di New York nel 1980, nel 1968 l’ex Beatle li aveva dimeticati sul sedile posteriore della macchina di Ringo Starr. Oggi, quegli occhiali sono stati messi all’asta da Sotheby’s, a Londra.

In una lettera, l’ex autista dei Beatles ha raccontato la vicenda: “ero andato a prendere Jogn, Ringo e George con la Mercedes di Ringo e li avevo portati in ufficio. Quando John è sceso dalla macchina mi sono accorto che aveva lasciato gli occhiali da sole sul sedile dietro e che una lente si era staccanta. Ho chiesto a John se voleva che glieli facessi riparare. Lui mi ha risposto di non preoccuparmi e che ne avrebbe comprato un altro paio. Non li ho mai fatti riparare – li ho tenuti così come John li aveva lasciati”.