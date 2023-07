Un nuovo singolo dei Guns N’ Roses potrebbe uscire «in ogni momento»

Potrebbe mancare davvero poco alla pubblicazione di nuovo materiale inedito da parte dei Guns N’ Roses. A dare conferma a questo rumor è stato production manager della band, Tom Mayhue, che a lato del concerto dei Guns a Parigi durante il tour mondiale (qui il report della data italiana) ha lasciato trapelare qualche informazione per la felicità dei fan.

Mayhue ha confermato che la band è stata in studio a lavorare su nuovo materiale assicurando che un nuovo singolo potrebbe uscire «in ogni momento». La nuova traccia seguirebbe a distanza di un anno la pubblicazione di Absurd e Hard Skool, i due singoli che hanno interrotto la pausa discografica della band che durava dal 2008.

«So che la band lavorerà a nuova musica. E che ha un sacco di materiale già pronto. Ci sarà nuova musica dei Guns N’ Roses molto presto. Credo che faranno uscire un singolo a breve, potrete sentire qualcosa molto presto», ha dichiarato Mayhue. Il manager è poi entrato nello specifico del suono di questo nuovo materiale: «Suona benissimo. È molto più di qualcosa che simile ad Appetite. Quando la band ha registrato Appetite For Destruction penso che abbia inciso qualcosa come 29 canzoni. Quindi c’è un sacco di musica che non è entrata nel disco. Appetite ha solo 11 brani».

Le dichiarazioni di Mayhue confermano quindi quanto annunciato da Slash lo scorso ottobre a SiriusXM: «Voglio entrare in studio e scrivere un nuovo disco, questo succederà presto. Ma abbiamo ancora un sacco di brani vecchi da far uscire».