Un nuovo brano di Finneas, il fratello di Billie Eilish

Finneas, il produttore, cantante e multi strumentista 22enne, ha pubblicato la sua ultima canzone Shelter e al contempo annunciato il suo primo EP, Blood Harmony, il prossimo 4 ottobre.

«Ho scritto questo pezzo un paio di anni fa per poi lasciarlo a stagionare un po’, per vedere come invecchiava» ha detto Finneas di Shelter. «Quando ho cercato un po’ di musica da far uscire quest’anno mi sono imbattuto nella demo, rimanendo piacevolmente sorpreso dal fatto che ancora mi piaceva. Di solito, mi stanco della mia roba quasi subito. Volevo che questa canzone esprimesse urgenza quando l’ho registrata, allo stesso modo dei testi: il tipo di sentimento febbrile che accompagna l’amore.»

Finneas è il fratello maggiore del fenomeno pop del momento, la teenager Billie Eilish, e il titolo dell’EP è ispirato da proprio questo legame sanguigno, almeno in parte: «Vorrei che il titolo rimanesse ambiguo per gli ascoltatori e per chiunque sia capace di dargli una propria giustificazione o significato. L’uso più comune di “blood harmony” è un’espressione inglese che spiega l’effetto di due fratelli che cantano insieme, quella chimica biologica. Penso che questo dica tutto.»

Finneas ha prodotto e scritto con Billie il suo primo album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?