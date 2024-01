«Un netto miglioramento»: l’aggiornamento di Lewis Capaldi sulle sue condizioni di salute

Sei mesi dopo l’annuncio della pausa nell’attività concertistica a causa della sindrome di Tourette, Lewis Capaldi ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

«Come molti di voi sapranno, mi sto prendendo una pausa per dedicarmi alla salute e al benessere, e sta andando benissimo. Grandi professionisti mi hanno aiutato a conoscere meglio e ad affrontare la sindrome di Tourette e i problemi di ansia. Sono felice di comunicarvi che ho notato un netto miglioramento su entrambi i fronti da quando mi sono preso la pausa a giugno».

Oltre a ringraziare per le belle parole spese nei suoi confronti quando ha annunciato che si sarebbe preso una pausa, parole «che hanno reso più che mai entusiasmante la prospettiva di tornare a fare ciò che amo un giorno non troppo lontano», Capaldi ha annunciato l’uscita di una nuova edizione dell’album Broken By the Desire to Be Heavenly Sent contenente cinque pezzi in più.

«Prima di decidere di andarmene a fare in culo per un po’, speravo che un giorno avrei pubblicato una versione extended del disco. Dopo un po’ di tira e molla sul fatto che fosse la cosa giusta da fare, ho deciso che sarebbe stato un peccato se queste cinque canzoni così speciali per me fossero rimaste nel mio hard disk».

I pezzi si intitolano Strangers, A Cure for Minds Unwell, Someone I Could Die For, The Ancient Art of Always Fucking Up e Old Navy Blue.

In quanto al futuro, scrive Capaldi, «continuerò a prendermi cura di me stesso e magari scriverò nuova musica e rifletterò su questi anni incredibili». Prima di tornare sui palchi, però, «voglio essere certo al 100% di riuscire a farlo come si deve».