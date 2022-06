«Un galantuomo»: le reazioni alla morte di Piero Sugar, discografico e marito di Caterina Caselli

Nella notte di sabato è morto Piero Sugar, figura storica della discografica italiana. Aveva 85 anni.

Figlio di Ladislao Sugar, fondatore delle Messaggerie Musicali e proprietario della CGD, è stato marito di Caterina Caselli, scoperta artistica di Ladislao. Piero Sugar ha sposato Caselli nel 1970 e con lei Caterina ha guidato l’azienda di famiglia dalla morte del padre, avvenuta nel 1981, affiancandola nella fondazione della Sugar, una delle principali case discografiche ed editrici musicali italiane indipendenti, attualmente guidata dal figlio della coppia, Piero. Negli anni la Sugar ha lanciato artisti come Elisa, Andrea Bocelli, Malika Ayane, Negramaro, Madame.

A Piero Sugar hanno reso omaggio alcuni artisti e politici. Enrico Ruggeri: lo ricorda come «un uomo intelligente, un grande manager, riservato fino alla timidezza. Tra le tante aveva una qualità della quale si parla poco: la classe».

Sugar è stato editore e discografico di molti successi di Mario Lavezzi, che scrive:

Oggi è arrivata la triste notizia che Piero Sugar ci ha lasciato. È stato per molti anni, insieme a @caterinacasellisugar, editore e discografico di molti mie successi ed anche un amico. È per me un profondo dolore. Ciao Piero. 😪😪 pic.twitter.com/t0LzLZ6DBm

— Mario Lavezzi (@Mario_Lavezzi) June 12, 2022