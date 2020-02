Un fan ha sparso le ceneri di un amico durante un concerto dei Mr. Bungle

Un fan ha sparso le ceneri di un amico chiamato Dakota Young durante un concerto dei Mr. Bungle, il gruppo di Mike Patton. Lo riporta Metal Sucks. È successo lo scorso 11 febbraio al Brooklyn Steel di New York. Da quanto si capisce dalle immagini pubblicate e visibili qui sotto, le ceneri erano avvolte in un paio di boxer. A quanto pare, Young aveva comprato il biglietto del concerto di Brooklyn prima di morire.

Watch a Mr. Bungle fan throw his dead friend’s ashes (wrapped in a pair of his underwear) up on stage during the band’s show, as fitting a final resting place as we can imagine. R.I.P. Dakota Young. pic.twitter.com/ePY4BJupI4 — MetalSucks (@metalsucks) February 17, 2020

I Mr. Bungle sono il gruppo di Mike Patton dei Faith No More con Trey Spruance e Trevor Dunn. Nel 2004 il trio aveva annunciato la cessazione momentanea dell’attività. La band si è rimessa assieme nel 2019 per un breve tour che ha toccato Los Angeles, San Francisco e, appunto, New York.

Il gruppo ha portato in tour il demo del 1986 intitolato Raging Wrath of the Easter Bunny con l’aggiunta sul palco di Scott Ian (Anthrax) e Dave Lombardo (Slayer). “Quando abbiamo registrato quel demo avevamo 16 o 17 anni e prendevamo la musica molto seriamente”, ha detto Dunn. “Erano gli anni del metal anni ’80 e imparavamo i riff e la ritmica di qualunque band del pianeta, dalla Danimarca a San Francisco. Suonavano e registravamo in modo amatoriale, ma lo spirito e le capacità compositore c’erano. Ho sempre pensato che quella musica meritasse una presentazione migliore”.