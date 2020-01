Un documentario racconterà l’ultimo anno di vita di John Lennon

John Lennon: The Final Year è il titolo di un nuovo documentario in arrivo per il 40esimo anniversario dalla morte di John Lennon. Prodotto da Ken Womack – autore del libro John Lennon 1980: The Final Days in the Life of Beatle John –, racconterà la vita del musicista nel 1980, dalla pubblicazione di Double Fantasy fino all’assassinio compiuto da Mark Chapman a New York.

“Il film, che includerà interviste inedite a chi era vicino a Lennon in quel periodo, racconterà un periodo della vita del cantante che non era mai stato approfondito”, ha detto Lilla Hurst di Drive, la compagnia di distribuzione. “Credete di conoscere la storia di Lennon, ma nel documentario racconteremo la verità sull’ultimo anno di vita della leggenda dei Beatles”, ha aggiunto il direttore creativo Mark L. Reda.