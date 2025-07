Un diciassettenne voleva fare una strage al primo concerto della reunion degli Oasis

Un 17enne voleva fare una strage al primo concerto della reunion degli Oasis.

Il ragazzo, la cui identità non è stata svelata per motivi legali, voleva emulare Axel Rudakubana, che nel 2024 ha ucciso tre bambine a una lezione di ballo a tema Taylor Swift a Southport ed è stato poi condannato a 52 anni di carcere. Il ragazzo arrestato voleva accoltellare quante più persone possibile al concerto del 4 luglio al Principality Stadium di Cardiff ed è comparso alla Westminster Magistrates’ Court lo scorso 21 giugno. Il suo caso verrà giudicato dalla Crown Court.

Il 17enne stava cercando di comprare online il coltello adatto. Secondo quanto riporta il Times, è stato denunciato alla polizia da una persona con cui si scambiava messaggi su Snapchat. Il giovane aveva visto uno psicologo il 2 giugno su suggerimento dei famigliari preoccupati per lui. Lo psicologo ha segnalato il ragazzo alle autorità quando ha espresso ammirazione per Rudakubana.

Il 17enne aveva fatto ricerche sul killer di Southport, salvato immagini legate alla strage e deriso le vittime, oltre ad avere salvato un manuale di addestramento di Al-Qaeda, l’unica cosa che ha amesso davanti ai magistrati. Non ci sarebbero però almeno per ora motivi per considerare il suo progetto dal punto di vista legale come un atto terroristico.