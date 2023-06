Un concerto unico in Islanda con SiVola Fest

L’8 maggio, nella stupenda cornice dell’Harpa di Reykjavik, in Islanda, è andato in scena il primo SiVola Fést, l’evento organizzato dal rivoluzionario tour operator nato dalla passione di cinque ragazzi che amano definirsi dei “viaggiatori professionisti”.

Parliamo di Nicolò Balini (humansafari), Carlo J Laurora (italianyes), Claudio Pelizzeni (triptherapy), Daniel Mazza (mondoaeroporto) e Stefano Cantarini (stefano_cantarini), creator accomunati da una passione spropositata e per la scoperta e dalla volontà di entrare in pieno contatto con culture e popolazioni diverse.

Protagonisti assoluti della serata i Pinguini Tattici Nucleari – che con l’occasione hanno potuto inserire in bacheca un piccolo primato, consacrandosi come la prima band italiana di largo seguito a esibirsi dal vivo nell’incontaminata Islanda.

Un concerto intimo e irripetibile, che ha riunito più di 400 persone (un’impresa, se pensiamo che il gruppo in questione è reduce da un doppio sold out a San Siro) e ha rappresentato un piccolo esempio del successo della rivoluzionaria formula offerta da SiVola: trasformare i follower in veri e propri compagni di avventure.

Grazie all’esperienza maturata in anni con lo zaino in spalla, questo team di viaggiatori professionisti ha saputo introdurre nel mercato un nuovo concetto di “vacanza di gruppo”, coinvolgendo negli itinerari personalità esterne per arricchire i viaggi con esperienze culturali, artistiche e scientifiche, uniche e irripetibili. Qualche esempio? Immaginate le stelle alle Hawaii raccontate da Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, i viaggi sportivi negli Stati Uniti con Overtime per assistere all’NBA o un full trip nel Regno Unito con Calciatoribrutti per i più appassionati di calcio; un tour del Giappone con Dario Moccia, il più importante streamer italiano, fino ad arrivare ai viaggi con il divulgatore scientifico Adrian Fartade e a quelli, come quest’ultimo, dedicati alla musica. Con SiVola tutto questo è possibile.

Racconta Nicolò Balini, uno dei founder della startup che in poco tempo ha conquistato centinaia di migliaia di persone: «Si Vola è ciò che ottieni quando unisci la passione per il viaggio di chi ne ha fatto un mestiere alla voglia di rivoluzionare il travel italiano. Siamo la risposta alla domanda “Cosa manca al settore del turismo in Italia?”. Con Si Vola sai con chi viaggi e non sei un semplice cliente, ma un compagno di viaggio».

Video dell’evento qui.

Cliccando qui, invece, puoi visionare l’itinerario Islanda inedita.

Il team di Si Vola

Nicolò Balini: fotografo e videomaker bergamasco, viaggiatore da sempre. Ha aperto il suo canale, Human Safari, nel 2012 ed è diventato negli anni un punto di riferimento per il settore travel di YouTube Italia. È amante dei road trip e del campeggio, del cibo e della montagna e ad oggi ha visitato 105 paesi del mondo.

Carlo J Laurora: nel 2013 apre un blog con i suoi amici per raccontare i loro viaggi intorno al mondo. Dopo numerose avventure, nel 2018 intraprende un lungo viaggio via terra sulla via della seta, dalla Cina all’Italia senza prendere aerei ma solo con mezzi pubblici e autostop, cui segue la pubblicazione del suo primo libro, “Abito il mondo”, il diario di viaggio di questa grande avventura. Di recente, Carlo ha mandato alle stampe il suo secondo libro, “Panamericana”, il racconto di un’esperienza straordinaria: l’attraversamento del continente americano, dall’estremo Nord all’estremo Sud, che ha compiuto in quattro mesi senza mai salire su un aereo.

Claudio Pelizzeni: ha scritto quattro libri e uno è un manuale di viaggio. Prova anche a fare il fotografo e il videomaker perchè nella vita non bisogna porsi limiti. Quando glieli hanno posti è andato a fare un intero giro del mondo senza mai prendere aerei per 1000 giorni. Una volta ha camminato per 2189 chilometri fino a raggiungere Santiago de Compostela dall’Italia e… l’ha fatto in silenzio!

Daniel Mazza: crea “Mondo Aeroporto” come un passatempo, come una pagina web dove raccogliere tutti gli aneddoti più strani e comici che gli capitavano in aeroporto. Quattro anni dopo (nel 2014) ne è nato un libro, “Mondo Aeroporto”, seguito, a settembre 2016, da “Destinazione Mondo”, il suo secondo libro, che racconta i viaggi che gli hanno cambiato la vita: Australia, Vietnam, Thailandia, Giappone, Indonesia e Malesia. È stato per mesi uno dei protagonisti di Rai 3 (Kilimangiaro) mentre scorrazzava felice per le strade del Vietnam,

su una moto carica di libri da distribuire a decine di orfanotrofi del Paese. Sempre in TV ha raccontato anche la sua avventura in minibus in Sri Lanka.

Stefano Cantarini: la passione per la musica lo ha portato a vivere a Milano e proprio Milano lo ha spronato a partire per i suoi primi viaggi in solitaria. Hawaii, USA, Messico, Nepal sono solo alcune delle mete che hanno poi acceso un’altra grande passione, quella dei video e dello storytelling. “Amo da sempre ciò che è lontano da casa e le isole sperdute hanno acceso la mia immaginazione fin da quando ero bambino.”