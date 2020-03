Un bel modo per passare il sabato sera: ascoltare uno show dei Radiohead su Radio 2

Rai Radio 2 trasmetterà sabato 21 marzo un concerto inedito per l’Italia dei Radiohead. Dalle 21 alle 22 si ascolterà lo show che la band inglese tenne il 20 maggio 1994 al festival Balélec, nel campus della École Polytechnique Fédérale di Losanna, e che fu registrato dalla radiotelevisione svizzera. I Radiohead stavano incidendo The Bends, che sarebbe uscito solo nel marzo 1995, e ne suonarono alcuni estratti come My Iron Lung, Fake Plastic Trees e Just, oltre a pezzi dall’esordio del 1993 Pablo Honey.

L’iniziativa di Radio 2 coincide con il venticinquesimo anniversario della pubblicazione di The Bends. In questo articolo trovate varie curiosità e il racconto delle session. La EMI avrebbe voluto pubblicare il disco nell’autunno del 1994, un desiderio irrealizzabile per la band che stava lottando per definire l’identità dell’album. “Non volevano diventare uno di quei gruppi pop che fanno quel che vuole l’etichetta”, ha spiegato il fonico Nigel Godrich, che sarebbe diventato il loro produttore di fiducia. “I discografici venivano a vedere come andavano le session e la cosa non ci faceva piacere”. I musicisti decisero perciò di andare in tour per sciogliere la tensione e far ascoltare ai fan i pezzi di The Bends, per poi finire l’album una volta tornati in Inghilterra.

Rai Radio 2 trasmette lo show dei Radiohead come parte della campagna #IoRestoACasa. Domenica 22, sempre alle ore 21, sarà possibile ascoltare l’esibizione di Calcutta al Live In Roma del 2019. Entrambi i concerti sono raccontati da Carolina Di Domenico e sono reperibili anche su Rai Play Radio, via browser e app.