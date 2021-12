Un basso di Paul McCartney è stato venduto a una cifra da record

Uno Yamaha BB-1200 suonato da Paul McCartney in studio e in tour con i Wings è diventato il basso più costoso di tutti i tempi, venduto a 496mila dollari durante un’asta di beneficienza. Il record precedente era di un Fender Mustang del 1969 di Bill Wyman, venduto nel 2020 a 384mila dollari.

L’asta, organizzata da The Edge e Bob Ezrin per Music Rising, aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per i musicisti del Golfo del Sud in difficoltà a causa della pandemia. Per riuscirci, moltissimi artisti hanno messo in vendita i loro strumenti. Nella lista ci sonno gli U2, Elton John, Pearl Jam, Rush, Tom Morello, Bruce Springsteen, Green Day, Radiohead e molti altri. Complessivamente l’asta ha raccolto più di due milioni di dollari.

Quella del basso di McCartney non è stata l’unica vendita da record. Prima è stato il turno della Fender Telecaster Lake Placid Blue che Eddie Vedder ha sfasciato durante un concerto, venduta a 266mila dollari, la cifra più alta mai registrata per una chitarra danneggiata.

«Vogliamo ringraziare tutte le persone coinvolte nell’asta, inclusi gli artisti che generosamente hanno donato i loro strumenti e chi ci ha aiutato a battere record mondiali», ha detto The Edge. «I fondi raccolti da Music Rising contribuiranno a riportare i concerti in una parte del paese dove è nata musica che ha influenzato tutto il mondo. Abbiamo un grande debito verso chi ha supportato Music Rising, ci hanno permesso di aiutare musicisti che ne hanno bisogno».